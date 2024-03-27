Косово приблизилось к вступлению в Совет Европы, ПАСЕ будет голосовать уже в апреле

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Париже 27 марта рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба ПАСЕ.

В поддержку консультативного заключения Парламентской ассамблеи СЕ о членстве Косово высказался 31 член политического комитета, против проголосовали четыре (двое представителей Сербии и по одному – Черногории и Северной Македонии), один представитель Греции воздержался.

Следующим шагом в процедуре станет вынесение вопроса на голосование на апрельской сессии ПАСЕ. Собственно голосование ожидается 18 апреля, после чего вопрос передается в Комитет министров Совета Европы.

Для членства Косово в СЕ нужны голоса двух третьих членов Комитета.

Напомним, частично признанное Косово подало заявку на членство в Совете Европы в мае 2022 года, воспользовавшись возможностью, появившейся после того, как Россию исключили из этой организации.

В апреле 2023-го Комитет министров СЕ двумя третями голосов поддержал заявку Косово, запустив формальную процедуру членства. (Подробнее об этом читайте в архивном материале "Европейской правды".)

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.