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Президент Сербії допустив вихід країни з Ради Європи у разі прийняття Косова в організацію

Новини — Субота, 23 березня 2024, 11:12 — Марія Ємець

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи у разі прийняття Косова до складу організації.

Про це повідомляє Danas, пише "Європейська правда". 

У телеефірі TV Prva Вучич сказав, що Косово можуть прийняти до складу Ради Європи, і якщо це відбудеться, він допускає, що Сербія вийде з організації. 

"Побачимо. Можливо, вам більше подобається мати у Раді Європи Приштину, аніж Белград і Сербію", – сказав Александар Вучич.

Він додав, що Рада Європи "нічого не вирішує" і вихід з неї не є проблемою. 

"Вони вже вигнали Росію, а це може стати де-факто вигнанням Сербії", – заявив президент.

Нагадаємо, минулого року Вучич проігнорував саміт Ради Європи у Рейк'явіку через відмову прийняти поправку Сербії до декларації, де йдеться про повагу до територіальної цілісності України, Молдови та Грузії. Белград пропонував додати формулювання "та усіх інших країн – членів Ради Європи".

Також Вучич пригрозив, що Україна "в один день втратить усе", якщо визнає Косово.

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