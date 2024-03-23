Президент Сербії допустив вихід країни з Ради Європи у разі прийняття Косова в організацію
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи у разі прийняття Косова до складу організації.
Про це повідомляє Danas, пише "Європейська правда".
У телеефірі TV Prva Вучич сказав, що Косово можуть прийняти до складу Ради Європи, і якщо це відбудеться, він допускає, що Сербія вийде з організації.
"Побачимо. Можливо, вам більше подобається мати у Раді Європи Приштину, аніж Белград і Сербію", – сказав Александар Вучич.
Він додав, що Рада Європи "нічого не вирішує" і вихід з неї не є проблемою.
"Вони вже вигнали Росію, а це може стати де-факто вигнанням Сербії", – заявив президент.
Нагадаємо, минулого року Вучич проігнорував саміт Ради Європи у Рейк'явіку через відмову прийняти поправку Сербії до декларації, де йдеться про повагу до територіальної цілісності України, Молдови та Грузії. Белград пропонував додати формулювання "та усіх інших країн – членів Ради Європи".
Також Вучич пригрозив, що Україна "в один день втратить усе", якщо визнає Косово.
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