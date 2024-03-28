У Вільнюсі понад 12 годин гасили масштабну пожежу на автомобільному звалищі

У литовській столиці Вільнюсі напередодні увечері спалахнула масштабна пожежа на автомобільному звалищі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Площа пожежі складала близько 5 000 кв. м, на місці події працювали вісім автоцистерн.

LRT

LRT

Пожежу гасили понад 12 годин. Однак деякі вогнеборці ще деякий час чергуватимуть на місці події.

Екологи попереджають про поширення зон забрудненого повітря внаслідок пожежі.

За словами пожежників, місце пожежі планується залити водою ще раз. На місці події та в околицях усе ще відчувається запах гару.

Причина пожежі досі не встановлена.

Нагадаємо, 12 березня в одному з найбільших центрів розміщення біженців у Німеччині, що на території колишнього аеропорту Берлін-Тегель, вдень 12 березня спалахнула пожежа.

В лютому в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.