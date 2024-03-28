В Вильнюсе более 12 часов тушили масштабный пожар на автомобильной свалке

В литовской столице Вильнюсе накануне вечером вспыхнул масштабный пожар на автомобильной свалке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м, на месте происшествия работали восемь автоцистерн.

LRT

LRT

Пожар тушили более 12 часов. Однако некоторые пожарные еще некоторое время будут дежурить на месте происшествия.

Экологи предупреждают о распространении зон загрязненного воздуха в результате происшествия.

По словам пожарных, место пожара планируется залить водой еще раз. На месте происшествия и в окрестностях все еще ощущается запах гари.

Причина возгорания до сих пор не установлена.

Напомним, 12 марта в одном из крупнейших центров размещения беженцев в Германии, на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель, днем 12 марта вспыхнул пожар.

В феврале в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.