Пожежа в багатоповерхівці Валенсії: вже 10 загиблих

Кількість жертв масштабної пожежі, в результаті якої обгоріли два житлові будинки в іспанському місті Валенсія, зросла до 10 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Представниця іспанського уряду у Валенсії Пілар Бернабе повідомила журналістам 24 лютого, що правоохоронці виявили десятого загиблого в обгорілому будинку.

За її словами, поліція додатково проведе аналіз ДНК, щоб підтвердити особи всіх жертв.

Окремо Бернабе підкреслила, що поліція та пожежники продовжать розбір завалів будівлі в пошуках інших можливих жертв. Скільки людей перебували там на момент пожежі, достеменно невідомо.

Пожежа в 14-поверховому будинку спалахнула ввечері напередодні, 22 лютого. Полум'я, що роздувалося сильним вітром, охопило будинок протягом пів години. Вітер був настільки сильним, що відштовхував воду, яку подавали пожежники зі шлангів.

Аварійні служби повідомили, що пожежа почалася на четвертому поверсі, але не назвали її причини.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту, та експерти вважають, що причиною стала неякісна легкозаймиста обшивка фасаду.