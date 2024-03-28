Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла, що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді", яке вийшло в рамках спецпроєкту "Торгові війни", що виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Стефанішина відзначила, що Київ та Варшава ведуть переговори з польською стороною щодо можливого врегулювання проблемних питань.

"Проте, маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов'язану з блокуванням українського кордону", – зізналася віцепрем’єрка.

Вона сказала, що з боку польського уряду не видно готовності до поступок.

Уряд Польщі, за словами Стефанішиної, сам має бути зацікавлений у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, оскільки криза вже має ширший порядок денний, аніж Україна – блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

"Це комплексна внутрішня ситуація, також пов'язана з виборами. І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію", – зазначила віцепрем’єрка.

Вона також розповіла, що в уряду "у повній бойовій готовності" є увесь арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику.

"Водночас ми розуміємо, що такий юридичний процес мав би сенс в умовах більш мирного часу. Це досить тривалий процес, тоді як нам потрібно якось виживати", – сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що посли країн ЄС у п’ятницю, 29 березня, остаточно затвердять продовження дії автономних торгових преференцій для України.

Нагадаємо, напередодні лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик повідомив, що Варшава та Київ близькі до угоди про імпорт сільськогосподарської продукції з України.