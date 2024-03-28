Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что у Украины по состоянию на сегодня нет диалога с Польшей по поводу разблокирования границы.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", которое вышло в рамках спецпроекта "Торговые войны", выходящего при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Стефанишина отметила, что Киев и Варшава ведут переговоры с польской стороной относительно возможного урегулирования проблемных вопросов.

"Однако, имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, у нас нет диалога по поводу того, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы", – призналась вице-премьер.

Она сказала, что со стороны польского правительства не видно готовности к уступкам.

Правительство Польши, по словам Стефанишиной, само должно быть заинтересовано в том, чтобы урегулировать ситуацию внутри страны, поскольку кризис уже получил более широкую повестку дня, чем Украина – блокирование происходит и на границе с балтийскими странами, и с Германией.

"Это комплексная внутренняя ситуация, также связанная с выборами. И мы готовы пойти навстречу польской стороне, мы находимся с ними в диалоге. Но на сегодня мы не видим понимания, как завершить эту кризисную ситуацию", – отметила вице-премьер.

Она также рассказала, что у правительства "в полной боевой готовности" есть весь арсенал юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику.

"В то же время мы понимаем, что такой юридический процесс имел бы смысл в условиях более мирного времени. Это достаточно длительный процесс, тогда как нам нужно как-то выживать", – сказала Стефанишина.

Она выразила надежду, что послы стран ЕС в пятницу, 29 марта, окончательно утвердят продление действия автономных торговых преференций для Украины.

Напомним, накануне лидер парламентской фракции проправительственной Польской селянской партии Кшиштоф Пащик сообщил, что Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.