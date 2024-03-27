У Польщі заявили, що близькі до угоди з Україною щодо агропродукції

Лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик повідомив, що Варшава та Київ близькі до угоди про імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В інтерв'ю PAP Пащик зазначив, що сторони "близькі до вирішення цих проблем разом у діалозі" напередодні зустрічі міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу в Варшаві та урядів країн у четвер.

"Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом ... Я оптимістично налаштований щодо результатів", – сказав він.

Пащик додав, що угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі, переказує його слова PAP.

"Це мета, якої можна досягти", – вважає він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бельгійське головування у Раді ЄС оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною, врахувавши нові обмеження.

Оновлений проєкт частково врахував вимоги Польщі й Франції. За документом, базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими. Україна виступила проти цієї пропозиції.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.