Шольц каже, що не спілкувався з Путіним із грудня 2022 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що не спілкувався з главою Кремля Владіміром Путіним із грудня 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів Märkische Allgemeine.

Канцлер пригадав, коли востаннє спілкувався з очільником Кремля.

"Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше", – сказав Шольц.

За кілька днів до того, як Росія почала свою повномасштабну війну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за довгим столом.

"За кілька днів до війни ми дуже довго розмовляли особисто в Москві. Пам'ятаєте той довгий стіл, за яким мені доводилося сидіти з ним, бо він був стурбований коронавірусом? Ми обговорювали це більше чотирьох годин", – пригадав Шольц.

Він додав, що рішення про припинення війни перебуває у руках Путіна.

"Дозвольте мені дуже чітко сказати одне: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", – зазначив канцлер.

Шольц також наполіг, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.