Шольц говорит, что не общался с Путиным с декабря 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что не общался с главой Кремля Владимиром Путиным с декабря 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал Märkische Allgemeine.

Канцлер вспомнил, когда в последний раз общался с главой Кремля.

"Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года – до этого мы общались чаще", – сказал Шольц.

За несколько дней до того, как Россия начала свою полномасштабную войну в феврале 2022 года, Шольц посетил Путина в Москве, где они сидели за длинным столом.

"За несколько дней до войны мы очень долго разговаривали лично в Москве. Помните тот длинный стол, за которым мне приходилось сидеть с ним, потому что он был обеспокоен коронавирусом? Мы обсуждали это более четырех часов", – вспомнил Шольц.

Он добавил, что решение о прекращении войны находится в руках Путина.

"Позвольте мне очень четко сказать одно: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", – отметил канцлер.

Шольц также настоял, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.