Кулеба: Отримуємо роздратовані коментарі від Німеччини за прохання передати Taurus

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.

Про це український міністр сказав в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Коли Кулебу спитали про позицію Німеччини щодо Taurus, він сказав, що "втомився відповідати на це питання".

"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus – Ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", – зазначив він.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, нібито може бути пов’язана з особливостями наведення цілей. Цією ж причиною послуговується низка німецьких політиків, аргументуючи відмову у наданні Україні ракет.