Шольц про Taurus: Зробимо все, щоб не було війни між Росією та НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів Märkische Allgemeine.

Шольц сказав, що як глава уряду він повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі.

"Це також стосується питання Taurus. Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО", – заявив глава уряду Німеччини.

Шольц відзначив, що "ми також не будемо посилати своїх солдатів в Україну".

"І з кожною поставкою зброї ми будемо ретельно зважувати, що вона означає в цьому контексті. Саме тому я прийняв таке рішення (про Taurus. – Ред.)", – зауважив канцлер.

Водночас Німеччина, за словами Шольца, підтримує Україну зброєю та боєприпасами "більше, ніж будь-яка інша країна Європи".

"Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно", – сказав німецький канцлер.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.

Раніше німецький канцлер Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.