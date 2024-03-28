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У Грузії біля гірськолижного курорту шукають людину, що потрапила у лавину

Новини — Четвер, 28 березня 2024, 16:01 — Марія Ємець

Біля грузинського гірського курорту в центрі країни проводять пошуково-рятувальну операцію після сходження лавини.

Як інформує "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. 

Нещасний випадок стався в районі гірськолижного курорту Бакуріані, що у центрі країни. За попередньою інформацією, у лавину могла потрапити одна людина. 

Рятувальники підняли у повітря безпілотники, також залучили гелікоптер Прикордонної служби, що прибув із Тбілісі. 

Нагадаємо, у горах в Швейцарії на початку березня загинула група з шістьох лижників. 

У Польщі цього тижня під час гірських навчань внаслідок сходження лавини загинув спецпризначенець.






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