У Грузії біля гірськолижного курорту шукають людину, що потрапила у лавину
Новини — Четвер, 28 березня 2024, 16:01 —
Біля грузинського гірського курорту в центрі країни проводять пошуково-рятувальну операцію після сходження лавини.
Як інформує "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це повідомили у службі з надзвичайних ситуацій.
Нещасний випадок стався в районі гірськолижного курорту Бакуріані, що у центрі країни. За попередньою інформацією, у лавину могла потрапити одна людина.
Рятувальники підняли у повітря безпілотники, також залучили гелікоптер Прикордонної служби, що прибув із Тбілісі.
Нагадаємо, у горах в Швейцарії на початку березня загинула група з шістьох лижників.
У Польщі цього тижня під час гірських навчань внаслідок сходження лавини загинув спецпризначенець.
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