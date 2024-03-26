У Польщі під час навчань у горах загинув спецпризначенець

Під час гірських навчань в районі гори Нижні Риси у Польщі загинув боєць загону спецпризначення.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У повідомленні військових йдеться, що нещасний випадок стався сьогодні до полудня внаслідок сходження лавини.

Dziś przed południem, w trakcie szkolenia górskiego w okolicy Niżnych Rys doszło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem żołnierza Wojsk Specjalnych. W wyniku zejścia lawiny jeden z żołnierzy uległ wypadkowi. Mimo starań TOPR oraz kolegów, żołnierza nie udało się uratować. pic.twitter.com/jQtsHAM9wk March 26, 2024

"Попри зусилля рятувальників та колег врятувати військовослужбовця не вдалося", – зазначили в Оперативному командуванні Збройних сил.

Жодної інформації про вік, досвід чи приналежність військовослужбовця до певного підрозділу не надають.

Згідно з повідомленням, сім'я загиблого отримала психологічну допомогу та підтримку від військових.

Раніше у понеділок двоє польських військових загинули на полігоні в Сілезькому воєводстві внаслідок нещасного випадку під час навчань.

На початку березні у Польщі стався схожий інцидент, тоді двоє військових загинули внаслідок наїзду бронетехніки. Вони в цей час відпрацьовували евакуацію пораненого з поля бою, механік машини вочевидь не помітив їх.