В Грузии возле горнолыжного курорта ищут человека, попавшего под лавину

Возле грузинского горного курорта в центре страны проводят поисково-спасательную операцию после схода лавины.

Как информирует "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел в районе горнолыжного курорта Бакуриани, что в центре страны. По предварительной информации, под лавину мог попасть один человек.

Спасатели подняли в воздух беспилотники, а также привлекли вертолет Пограничной службы, прибывший из Тбилиси.

Напомним, в горах в Швейцарии в начале марта погибла группа из шести лыжников.

В Польше на этой неделе во время горных учений в результате схода лавины погиб спецназовец.