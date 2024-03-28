В Грузии возле горнолыжного курорта ищут человека, попавшего под лавину
Новости — Четверг, 28 марта 2024, 16:01 —
Возле грузинского горного курорта в центре страны проводят поисково-спасательную операцию после схода лавины.
Как информирует "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.
Несчастный случай произошел в районе горнолыжного курорта Бакуриани, что в центре страны. По предварительной информации, под лавину мог попасть один человек.
Спасатели подняли в воздух беспилотники, а также привлекли вертолет Пограничной службы, прибывший из Тбилиси.
Напомним, в горах в Швейцарии в начале марта погибла группа из шести лыжников.
В Польше на этой неделе во время горных учений в результате схода лавины погиб спецназовец.
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