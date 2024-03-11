У Швейцарії знайшли мертвими п’ятьох лижників, які раніше зникли в Альпах

Рятувальники знайшли тіла п'ятьох лижників в горах на південному сході Швейцарії, шостого зниклого досі шукають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Поліція швейцарського кантону Вале в неділю розпочала пошуки шістьох осіб, які вважалися зниклими безвісти після того, як вирушили в лижний тур в альпійському містечку Церматт.

Пошуки ускладнювали погані погодні умови і ризик сходження лавин, однак команда рятувальників виявила тіла шістьох лижників.

За даними поліції, лижникам було від 21 до 58 років. Група зникла поблизу 3706-метрової гори Tête Blanche.

Напередодні стало відомо, що рятувальні служби розпочали пошуки шести лижників, які зникли у швейцарських Альпах у складних погодних умовах.

Раніше чотири лижники загинули внаслідок сходження лавини в гірському регіоні Овернь в центральній Франції.