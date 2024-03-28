Швейцарія, в якої немає ядерної зброї, не долучиться до договору про її заборону

Федеральна рада Швейцарії вважає недоцільним долучатись до Договору ООН про заборону ядерної зброї (ДЗЯЗ), позаяк країна й так бере участь у старішому договорі про її нерозповсюдження (ДНЯЗ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Swissinfo.

У швейцарському уряді стверджують, що приєднання до Договору про заборону ядерної зброї не відповідає інтересам Швейцарії в нинішніх умовах, коли нова війна в Європі знову вивела політику безпеки на перший план.

Також там вважають, що ДЗЯЗ не має великого впливу, оскільки до нього не приєднались власне ядерні держави, так само як і майже всі країни Заходу.

"Світ без ядерної зброї може бути досягнутий лише разом із державами, що володіють ядерною зброєю, а не проти них", – заявила швейцарська Федеральна рада.

Договір про заборону ядерної зброї набув чинності у 2021 році. Він містить всеосяжну і чітку заборону на ядерну зброю – тобто заборону на застосування чи загрозу застосування, виробництво, придбання, володіння, розгортання й випробування ядерної зброї.

На сьогодні ДЗЯЗ ратифікували 70 держав, але серед них немає жодної країни так званого ядерного клубу – тобто тих, що володіють ядерною зброєю. Тим не менш, вони є підписантами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який діє з 1970 року.