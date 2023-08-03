Євросоюз засудив ядерні погрози Україні з боку РФ

Євросоюз засудив погрози Росії застосувати ядерну силу в її загарбницькій війні проти України.

Про це ЄС заявив на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Відні, пише "Європейська правда".

У своїй заяві Євросоюз засудив "дії та погрози РФ застосувати ядерну силу в її незаконній, невиправданій та неспровокованій загарбницькій війні проти України".

"Ми також хочемо нагадати, що 3 січня 2022 року Росія підписалася під спільною заявою лідерів п'яти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що "ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", – йдеться у заяві.

ЄС також висловив занепокоєння у зв'язку із заявою РФ про її готовність провести ядерне випробування та закликав Росію "повністю поважати свої зобов'язання як держави-учасниці ДНЯЗ і дотримуватися мораторію на ядерні випробування".

"Росія грубо порушила свої зобов'язання утримуватися від загрози застосування сили проти територіальної цілісності та суверенітету України за Будапештським меморандумом 1994 року. Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", – наголосив ЄС.

Крім того, Євросоюз засудив заяву Росії від 25 березня про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі всупереч зобов'язанню Білорусі "ліквідувати всю ядерну зброю з (її) території", взятому на себе в Будапештському меморандумі.

Раніше сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України.

Перед цим Білий дім назвав риторику Медведєва "нерозважливою і безвідповідальною", підкресливши, що досі Вашингтон не бачив жодних ознак підготовки Росією ядерного удару.

У неділю у своєму Telegram-каналі Медведєв злякався контрнаступу України та написав: "Якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". "Іншого виходу просто не залишиться", – додав він.