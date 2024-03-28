Швейцария, у которой нет ядерного оружия, не присоединится к договору о его запрете

Федеральный совет Швейцарии считает нецелесообразным присоединяться к Договору ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), поскольку страна и так участвует в более старом договоре о его нераспространении (ДНЯО).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Swissinfo.

В швейцарском правительстве утверждают, что присоединение к Договору о запрещении ядерного оружия не отвечает интересам Швейцарии в нынешних условиях, когда новая война в Европе снова вывела политику безопасности на первый план.

Также там считают, что ДЗЯО не имеет большого влияния, поскольку к нему не присоединились собственно ядерные государства, так же как и почти все страны Запада.

"Мир без ядерного оружия может быть достигнут только вместе с государствами, обладающими ядерным оружием, а не против них", – заявил швейцарский Федеральный совет.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в 2021 году. Он содержит всеобъемлющий и четкий запрет на ядерное оружие – то есть запрет на применение или угрозу применения, производство, приобретение, владение, развертывание и испытания ядерного оружия.

На сегодня ДОВСЕ ратифицировали 70 государств, но среди них нет ни одной страны так называемого ядерного клуба – то есть обладающих ядерным оружием. Тем не менее, они являются подписантами Договора о нераспространении ядерного оружия, который действует с 1970 года.