Шторм "Нельсон": В Іспанії негода забрала життя двох людей

У провінції Астурія на північному заході Іспанії двоє людей загинули після падіння в море в той час, як узбережжя країни накрив шторм "Нельсон", що рухається з Британських островів.

Про це 28 березня повідомила рятувальна служба Астурії, пише "Європейська правда".

Одного із загиблих – чоловіка – виявив рятувальний гелікоптер на узбережжі в районі міста Мурос дель Налон після повідомлення про те, що людина впала в море.

Двома хвилинами раніше до служби порятунку також надійшло повідомлення про жінку, яка впала у воду з портового міста Кудільєро. Непритомну жінку намагались реанімувати на місці понад годину, але вона померла.

Напередодні іспанське метеорологічне агентство AEMET оголосило "помаранчевий" рівень загрози через наближення шторму "Нельсон", що виник біля Британських островів, і утворення хвиль заввишки від шести до семи метрів.

AEMET також попередило, що шторм "Нельсон" принесе неспокійну погоду на Піренейський півострів до кінця тижня.

На початку року десятки тисяч людей залишилися без електрики, а сотні поїздів скасували після того, як шторм "Іша" зі зливами та поривами вітру накрив Британію та Ірландію.