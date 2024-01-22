Шторм "Іша" накрив Британію та Ірландію: тисячі людей без електрики

Десятки тисяч людей залишилися без електрики, а сотні поїздів скасували в понеділок після того, як шторм "Іша" з проливними дощами та поривами вітру накрив Британію та Ірландію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Велика Британія та Ірландія з осені потерпають від серії штормів, які валять дерева, вимикають електроенергію та призводять до повеней у річкових долинах. "Іша" – дев'ятий названий шторм з вересня.

AP

Близько 230 тисяч будинків та підприємств знеструмлені в Ірландії, а 40 тисяч – у сусідній Північній Ірландії.

Шторм досяг свого піка вночі. На радіолокаційній станції Брізлі Вуд на північному сході Англії зафіксували порив вітру зі швидкістю майже 160 кілометрів на годину.

Залізничний оператор Шотландії зупинив рух поїздів у неділю ввечері та в понеділок у годину пік. Компанія Network Rail, яка володіє залізничною інфраструктурою в Англії, Шотландії та Уельсі, заявила, що вводить обмеження швидкості на більшості ліній, щоб запобігти зіткненню з поваленими деревами та іншим сміттям, що вплинуло на рух поїздів у ранкові години.

Кілька основних доріг в Шотландії та північній Англії перекрили через вітер, повалені дерева та перекинуті вантажівки. Головний суперінтендант поліції Північної Ірландії Дейві Бек повідомив, що багато доріг у цьому регіоні залишалися непрохідними в понеділок вранці.

"Існує також постійний ризик значних завалів на дорогах, оскільки швидкість вітру залишається високою протягом усього понеділка", – сказав він.

Літаки, що прямували до кількох аеропортів, перенаправили – зокрема рейс з Канарських островів до Дубліна, який опинився в Бордо, Франція.

Раніше повідомляли про численні скасування рейсів, поїздів та поромів на Британських островах через шторм "Іша".

Водночас мерія Парижа через наближення негоди з сильними шквалами вітру закрила для відвідувачів парки столиці і кладовища.

Нагадаємо, через шторм рейс Ryanair з Манчестера до Дубліна не зміг приземлитися в аеропорту призначення і змушений був летіти аж під Париж, щоб перечекати негоду.