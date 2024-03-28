Шторм "Нельсон": В Испании непогода унесла жизни двух человек

В провинции Астурия на северо-западе Испании два человека погибли после падения в море в то время, как побережье страны накрыл шторм "Нельсон", движущийся с Британских островов.

Об этом 28 марта сообщила спасательная служба Астурии, пишет "Европейская правда".

Одного из погибших – мужчину – обнаружил спасательный вертолет на побережье в районе города Мурос дель Налон после сообщения о том, что человек упал в море.

Двумя минутами ранее в службу спасения также поступило сообщение о женщине, которая упала в воду из портового города Кудильеро. Женщину без сознания пытались реанимировать на месте более часа, но она умерла.

Накануне испанское метеорологическое агентство AEMET объявило "оранжевый" уровень угрозы из-за приближения шторма "Нельсон", возникшего у Британских островов, и образования волн высотой от шести до семи метров.

AEMET также предупредило, что шторм "Нельсон" принесет неспокойную погоду на Пиренейский полуостров до конца недели.

В начале года десятки тысяч людей остались без электричества, а сотни поездов отменили после того, как шторм "Иша" с ливнями и порывами ветра накрыл Британию и Ирландию.