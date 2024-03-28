МВС Естонії компенсують понад 357 тисяч євро витрат під час візиту Зеленського

Естонський уряд ухвалив рішення виділити з резерву понад 357 тисяч євро Міністерству внутрішніх справ на покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням безпеки під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Витрати естонського МВС під час візиту Зеленського були пов’язані з більш ефективними заходами безпеки об'єктів, пов'язаних із відвідуванням, а також особистою охороною перших осіб.

Крім того, на час візиту були посилені заходи прикордонного контролю Шенгенської зони в Естонії.

У забезпеченні безпеки президента України, окрім естонської поліції, брали участь рятувальний департамент, Поліція безпеки, Центр тривоги, Податково-митний департамент і Сили оборони Естонії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Таллінн у січні.

Тоді він зокрема закликав Естонію тиснути на лідерів Європейського Союзу щодо прискорення постачання Україні мільйона боєприпасів.

А нещодавно голова держави зустрівся в Києві з делегацією парламенту Естонії на чолі з її спікером Лаурі Хуссаром.