Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії військову підтримку та "гарантії безпеки"

Президент Володимир Зеленський 26 березня зустрівся в Києві з делегацією парламенту Естонії на чолі з її спікером Лаурі Хуссаром.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістив Офіс президента.

Зеленський під час зустрічі подякував Естонії за підтримку у повномасштабній війні з РФ та ініціативу щорічно вносити 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

Також сторони обговорили військову підтримку та двосторонню співпрацю, використання заморожених російських активів на користь України і прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди.

Фото: Офіс президента

Як повідомлялось, спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар у вівторок прибув із візитом до Києва, де зустрівся з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком і прем'єром Денисом Шмигалем.

У понеділок 25 березня Хуссар зустрічався з лідерами парламенту Польщі, де також акцентував на важливості підтримки України і притягнення Росії до відповідальності.