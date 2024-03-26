Зеленський обговорив із делегацією парламенту Естонії військову підтримку та "гарантії безпеки"
Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 20:52 —
Президент Володимир Зеленський 26 березня зустрівся в Києві з делегацією парламенту Естонії на чолі з її спікером Лаурі Хуссаром.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістив Офіс президента.
Зеленський під час зустрічі подякував Естонії за підтримку у повномасштабній війні з РФ та ініціативу щорічно вносити 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.
Також сторони обговорили військову підтримку та двосторонню співпрацю, використання заморожених російських активів на користь України і прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди.
Як повідомлялось, спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар у вівторок прибув із візитом до Києва, де зустрівся з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком і прем'єром Денисом Шмигалем.
У понеділок 25 березня Хуссар зустрічався з лідерами парламенту Польщі, де також акцентував на важливості підтримки України і притягнення Росії до відповідальності.