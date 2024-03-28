МВД Эстонии компенсируют более 357 тысяч евро расходов во время визита Зеленского

Эстонское правительство приняло решение выделить из резерва более 357 тысяч евро Министерству внутренних дел на покрытие расходов, связанных с обеспечением безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Расходы эстонского МВД во время визита Зеленского были связаны с более эффективными мерами безопасности объектов, связанных с посещением, а также личной охраной первых лиц.

Кроме того, на время визита были усилены меры пограничного контроля Шенгенской зоны в Эстонии.

В обеспечении безопасности президента Украины, кроме эстонской полиции, участвовали спасательный департамент, Полиция безопасности, Центр тревоги, Налогово-таможенный департамент и Силы обороны Эстонии.

Напомним, Владимир Зеленский посетил Таллинн в январе.

Тогда он в частности призвал Эстонию давить на лидеров Европейского Союза по ускорению поставок Украине миллиона боеприпасов.

А недавно глава государства встретился в Киеве с делегацией парламента Эстонии во главе с ее спикером Лаури Хуссаром.