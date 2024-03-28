Вучич "не чув розмов" про те, що Сербія відмовляється від "європейського шляху"

Президент Сербії Александар Вучич спробував заперечити наміри країни відмовитись від "європейського шляху" після власної ж заяви, що Белград може вийти з Ради Європи в разі прийняття туди Косова.

Про це він сказав під час візиту до сербського міста Ніш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал N1.

На прохання прокоментувати свою нещодавню заяву про можливість виходу Сербії з Ради Європи, якщо до цієї організації приймуть Косово, Вучич заперечив, що Сербія відмовляється від свого "європейського шляху".

"Я не чув жодних розмов про це. Я говорив про важкі часи, які чекають на Сербію… Є люди, які жартують щодо цього, нестерпна легкість безвідповідальності часто спостерігається тут", – поскаржився сербський президент журналістам.

Він додав, що політичні проблеми, перед якими постає Сербія, "на жаль, нікуди не зникнуть".

Водночас Вучич сказав, що "дуже скоро" прокоментує дебати в Раді Європи щодо прийняття Косова.

"Це було б нечесно відносно людей з Європейського Союзу, які дали нам стільки грошей", – додав президент Сербії, маючи на увазі реконструкцію залізниці Ніш-Димитровград, на яку ЄС виділив рекордний для Белграда грант.

Нагадаємо, напередодні політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Для Сербії, яка не визнає незалежності Косова, її членство в міжнародних організаціях є вкрай чутливим питанням. Більше про це – в останньому відео "ЄвроПравди".