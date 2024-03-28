Вучич "не слышал разговоров" о том, что Сербия отказывается от "европейского пути"

Президент Сербии Александар Вучич попытался отрицать намерения страны отказаться от "европейского пути" после собственного же заявления, что Белград может выйти из Совета Европы в случае принятия туда Косово.

Об этом он сказал во время визита в сербский город Ниш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал N1.

На просьбу прокомментировать свое недавнее заявление о возможности выхода Сербии из Совета Европы, если в эту организацию примут Косово, Вучич возразил, что Сербия отказывается от своего "европейского пути".

"Я не слышал никаких разговоров об этом. Я говорил о тяжелых временах, которые ждут Сербию... Есть люди, которые шутят по этому поводу, невыносимая легкость безответственности часто наблюдается здесь", – пожаловался сербский президент журналистам.

Он добавил, что политические проблемы, с которыми сталкивается Сербия, "к сожалению, никуда не исчезнут".

В то же время Вучич сказал, что "очень скоро" прокомментирует дебаты в Совете Европы по принятию Косово.

"Это было бы нечестно по отношению к людям из Европейского Союза, которые дали нам столько денег", – добавил президент Сербии, имея в виду реконструкцию железной дороги Ниш-Димитровград, на которую ЕС выделил рекордный для Белграда грант.

Напомним, накануне политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Для Сербии, которая не признает независимости Косово, ее членство в международных организациях является крайне чувствительным вопросом. Больше об этом – в последнем видео "ЕвроПравды".