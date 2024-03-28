Смертельна аварія автобуса в Німеччині: водія можуть звинуватити у ненавмисному вбивстві

Водій автобуса Flixbus, що в середу розбився на німецькому автобані поблизу німецького міста Лейпциг, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, перебуває під слідством.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

За словами речника прокуратури, 62-річного водія можуть звинуватити у ненавмисному вбивстві та нанесенні тілесних ушкоджень з необережності. Він не повідомив, чи допитали вже чоловіка.

Наразі слідчі зосереджені на з'ясуванні причин аварії. Як заявила речниця поліції Лейпцига, всіх постраждалих, які перебувають у лікарні, допитають, якщо це дозволить стан їхнього здоров'я.

Також замовлять звіт про аналіз аварії автобуса, повідомили в прокуратурі. Перші результати очікують не раніше, ніж через кілька тижнів.

Раніше повідомляли про щонайменше п'ятеро людей, які загинули в аварії за участю міжміського автобуса Flixbus поблизу німецького міста Лейпциг.

Автобус Flixbus їхав у напрямку Мюнхена та мав зробити зупинку в Лейпцигу близько 10 години ранку, але не доїхав.

Незадовго до прибуття автобус з невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся. Пасажирів і екіпаж викинуло з їхніх місць, а автобус отримав серйозні пошкодження.

Серйозна аварія Flixbus, що сталась у середу, не перша на цій ділянці автомагістралі. У травні 2019 року подібна аварія відбулась приблизно за 15 кілометрів на південь на трасі A9. Тоді автобус теж перекинувся.

Нагадаємо, у січні у Бельгії зупинили автобус Flixbus через потенційних "терористів" на борту.