Смертельная авария автобуса в Германии: водителя могут обвинить в непредумышленном убийстве

Водитель автобуса Flixbus, который в среду разбился на немецком автобане вблизи немецкого города Лейпциг, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, находится под следствием.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

По словам представителя прокуратуры, 62-летнего водителя могут обвинить в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений по неосторожности. Он не сообщил, допросили ли уже мужчину.

Сейчас следователи сосредоточены на выяснении причин аварии. Как заявила пресс-секретарь полиции Лейпцига, всех пострадавших, которые находятся в больнице, допросят, если это позволит состояние их здоровья.

Также закажут отчет об анализе аварии автобуса, сообщили в прокуратуре. Первые результаты ожидают не раньше, чем через несколько недель.

Ранее сообщалось о по меньшей мере пяти людях, которые погибли в аварии с участием междугороднего автобуса Flixbus вблизи немецкого города Лейпциг.

Автобус Flixbus ехал в направлении Мюнхена и должен был сделать остановку в Лейпциге около 10 часов утра, но не доехал.

Незадолго до прибытия автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся. Пассажиров и экипаж выбросило с их мест, а автобус получил серьезные повреждения.

Серьезная авария Flixbus, произошедшая в среду, не первая на этом участке автомагистрали. В мае 2019 года подобная авария произошла примерно в 15 километрах к югу на трассе A9. Тогда автобус тоже перевернулся.

Напомним, в январе в Бельгии остановили автобус Flixbus из-за потенциальных "террористов" на борту.