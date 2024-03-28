Топгенерал США: Ми не передали Ізраїлю всю зброю, про яку він просив

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун підтвердив, що Ізраїль отримав не всю зброю, яку просив в американської сторони після початку бойових дій у секторі Гази.

Про це він заявив під час заходу асоціації воєнних кореспондентів Defense Writers Group, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Браун зазначив, що США підтримували Ізраїль "силами і засобами", але "вони не отримали всього, про що просили".

"Почасти це тому, що вони просили те, що ми або не маємо можливості надати, або не хочемо надавати, не зараз", – додав топкомандувач американської армії.

Щорічна військова допомога США Ізраїлю становить приблизно 3,8 мільярда доларів. Після початку бойових дій у секторі Гази у відповідь на напад терористів ХАМАС ізраїльська сторона запросила додаткову допомогу.

З плином часу деякі демократи і арабо-американські групи почали все активніше критикувати підтримку Ізраїлю адміністрацією Джо Байдена, яка, за їхніми словами, дає тому відчуття безкарності.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

За даними джерел, Білий дім звинувачує главу уряду Ізраїлю Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем. У президента Джо Байдена вважають, що розкол у відносинах через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза.