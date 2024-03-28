Топгенерал США: Мы не передали Израилю все оружие, о котором он просил

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун подтвердил, что Израиль получил не все оружие, которое просил у американской стороны после начала боевых действий в секторе Газа.

Об этом он заявил во время мероприятия ассоциации военных корреспондентов Defense Writers Group, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Браун отметил, что США поддерживали Израиль "силами и средствами", но "они не получили всего, о чем просили".

"Отчасти это потому, что они просили то, что мы или не имеем возможности предоставить, или не хотим предоставлять, не сейчас", – добавил топ-командующий американской армии.

Ежегодная военная помощь США Израилю составляет примерно 3,8 миллиарда долларов. После начала боевых действий в секторе Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС израильская сторона запросила дополнительную помощь.

С течением времени некоторые демократы и арабо-американские группы начали все активнее критиковать поддержку Израиля администрацией Джо Байдена, которая, по их словам, дает тому ощущение безнаказанности.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

По данным источников, Белый дом обвиняет главу правительства Израиля Нетаньяху в ухудшении отношений между США и Израилем. У президента Джо Байдена считают, что раскол в отношениях из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис.