ЗМІ: Білий дім звинувачує Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем

У Білому домі вважають, що розкол у відносинах між Ізраїлем і США через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза, створена прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу з внутрішньополітичних причин.

Про це виданню Axios розповіли три американські високопосадовці, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, менш ніж через пів року після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються.

Напередодні Нетаньягу скасував візит до Білого дому своїх старших радників, запланований на кінець тижня, після того, як США утрималися під час голосування в ООН за резолюцію із закликом до припинення вогню в Газі та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

У неділю ввечері і в понеділок вранці посадовці Білого дому обговорювали з помічниками Нетаньягу резолюцію ООН і сказали, що США, швидше за все, утримаються, повідомило джерело видання.

За його словами, під час цих обговорень американські посадовці зазначили, що утримання США від голосування не є зміною політики, і підкреслили, що адміністрація Байдена не вважає резолюцію ООН обов'язковою до виконання.

У своїй заяві в понеділок Нетаньягу сказав, що він дав зрозуміти адміністрації Байдена, що вважає це зміною в політиці США. Він також пригрозив скасувати поїздку ізраїльської делегації до Вашингтона для обговорення операції в Рафаху, якщо США не накладуть вето на резолюцію.

"Якщо прем'єр-міністр Нетаньягу був так сильно налаштований, чому він не зателефонував президенту Байдену? Позиція США чітка: ми читаємо резолюцію як таку, що закликає як до припинення вогню, так і до звільнення заручників – в одному і тому ж пункті. З цієї причини ми утрималися", – заявив американський посадовець.

Він зазначив, що Білий дім "спантеличений" тим, що він вважає надмірною реакцією Нетаньягу.

Інший американський посадовець сказав, що Нетаньягу використовує голосування в ООН як привід не відправляти делегацію до Вашингтона, щоб обговорити операцію в Рафаху.

"Він боявся, що ми можемо запропонувати щось розумне. Він вважає за краще посваритися з нами, навіть якщо це не в інтересах Ізраїлю. Це також смішний спосіб поводження з партнером, який надав Ізраїлю стільки підтримки", – додав посадовець.

Джерело також розповіло, що президент США Джо Байден запланував розмову із Нетаньягу.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.

Також віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

Президент США Джон Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".