Віцепрезидентка США не виключила наслідків для Ізраїлю в разі наступу на Рафах

Віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

В інтерв'ю ABC у відповідь на запитання, чи будуть наслідки наступу Ізраїлю на Рафах, віцепрезидентка США заявила, що нічого не виключає.

"У численних розмовах та в усіх відношеннях ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка велика військова операція в Рафаху була б величезною помилкою", – зазначила Гарріс.

Ізраїль заявляє, що на певному етапі він має відправити війська в Рафах, оскільки це останній бастіон ХАМАС, де, за його даними, перебуває від 5 тисяч до 8 тисяч бойовиків та лідерів угруповання.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військові дозволять цивільному населенню покинути Рафах перед будь-яким наступом, але існує скептицизм щодо того, що це можно зробити безпечно й швидко.

За словами очільника уряду, якщо Ізраїль не наступатиме на Рафах, ХАМАС може перегрупуватися та, врешті-решт, здійснити ще одну атаку, подібну до тієї, що сталася 7 жовтня 2023 та спричинила війну.

Цього тижня ізраїльська делегація перебуває у Вашингтоні, щоб обговорити питання наступу на Рафах. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, американські посадовці нададуть ізраїльтянам детальну інформацію про альтернативи великій наземній операції в Рафаху.

Раніше Блінкен зустрівся з Нетаньягу для переговорів з метою збільшити гуманітарну допомогу Газі на тлі дедалі більш напружених відносин між двома союзниками через шестимісячну війну.

Перед цим лідер більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.

Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.