Глава МЗС Естонії залучив блогера до свого офіційного візиту і потрапив у скандал

В Естонії комісія з нагляду за фінансуванням партій (ERJK) вирішила ініціювати провадження щодо міністра закордонних справ Маргуса Цахкни у зв'язку з тим, що він залучив до свого офіційного візиту до Індії блогера Карла-Густава Курна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Комісія планує з'ясувати, чи був між Цахкною і Курном укладений договір і на якій підставі блогера залучили до візиту.

Голова ERJK Лійза Овійр повідомила Delfi, що на підставі публікацій у ЗМІ було вирішено розпочати провадження.

"Підстави такі: чи можна використовувати державні кошти для особистого просування політика?" – пояснила Овійр.

За її словами, тепер комісія звернеться до Міністерства закордонних справ і до його очільника, щоб з'ясувати, на підставі чого відбулося спілкування і чи було укладено договір.

"Який зміст договору, як його (інфлюенсера) було обрано, яку послугу він надав, чи була послуга надана. Після цього можна буде дивитися далі", – додала голова комісії.

Як повідомляє ERR, глави МЗС Естонії під час нещодавнього візиту до Індії був включений блогер, подорожні витрати якого в розмірі майже трьох тисяч євро були оплачені з державного бюджету.

Блогер зняв кліп про поїздку естонського міністра.

Сам Цахкна відмовився від коментарів з цього приводу, заявивши, що на це питання має відповісти відділ зі зв'язків із громадськістю МЗС.

Водночас він пообіцяв, що комісія отримає всі пояснення.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що фінська поліція висадила з літака в Гельсінському аеропорту колишнього прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, який нібито мав летіти до Японії у складі естонської бізнес-делегації, що супроводжувала міністра закордонних справ Маргуса Тсахкну.

Перед цим стало відомо, що президента Латвії Едгарса Рінкевичса під час одного з рейсів довелося пересадити в економ-клас, оскільки в літаку перебував підозрілий пасажир у стані алкогольного сп’яніння.