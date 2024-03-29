Глава МИД Эстонии привлек блогера к своему официальному визиту и попал в скандал

В Эстонии комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила инициировать производство в отношении министра иностранных дел Маргуса Тсахкны в связи с тем, что он привлек к своему официальному визиту в Индию блогера Карла-Густава Курна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Комиссия планирует выяснить, был ли между Тсахкной и Курном заключен договор и на каком основании блогера привлекли к визиту.

Председатель ERJK Лийза Овийр сообщила Delfi, что на основании публикаций в СМИ было решено начать производство.

"Основания таковы: можно ли использовать государственные средства для личного продвижения политика?" – пояснила Овийр.

По ее словам, теперь комиссия обратится в Министерство иностранных дел и к его руководителю, чтобы выяснить, на основании чего произошло общение и был ли заключен договор.

"Каково содержание договора, как он (инфлюенсер) был выбран, какую услугу он предоставил, была ли услуга оказана. После этого можно будет смотреть дальше", – добавила глава комиссии.

Как сообщает ERR, во время недавнего визита главы МИД Эстонии в Индию в состав делегации был включен блогер, путевые расходы которого в размере почти трех тысяч евро были оплачены из государственного бюджета.

Блогер снял клип о поездке эстонского министра.

Сам Тсахкна отказался от комментариев по этому поводу, заявив, что на этот вопрос должен ответить отдел по связям с общественностью МИД.

В то же время он пообещал, что комиссия получит все объяснения.

Недавно СМИ сообщали, что финская полиция высадила из самолета в Хельсинкском аэропорту бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который якобы должен был лететь в Японию в составе эстонской бизнес-делегации, сопровождавшей министра иностранных дел Маргуса Тсахкну.

Перед этим стало известно, что президента Латвии Эдгарса Ринкевичса во время одного из рейсов пришлось пересадить в эконом-класс, поскольку в самолете находился подозрительный пассажир в состоянии алкогольного опьянения.