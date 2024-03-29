Голова МЗС Естонії: Якби ми не вступили в НАТО, то могли б опинитись на місці України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на 20-річчя вступу своєї країни в Північноатлантичний Альянс наголосив на важливості членства для забезпечення безпеки, процвітання й стабільності в довгостроковій перспективі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Тсахкни цитує портал ERR.

На думку голови естонського МЗС, не можна виключати сценарію, що без членства в НАТО незалежність Естонії вже була б під загрозою.

"Не виключено, що якби Естонія залишилася в так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б статися і на нашій території", – додав він.

Тсахкна також подякував причетним до вступу Естонії до Альянсу, позаяк цей шлях "не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин".

"Політика відкритих дверей НАТО зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли, напередодні його великого ювілею. Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше", – наголосив голова естонського МЗС.

Своєю чергою глава естонського уряду Кая Каллас у 20-ту річницю вступу Естонії в НАТО закликала підтримати приєднання України до Альянсу.

Литовський президент Гітанас Науседа з цієї ж нагоди закликав поставити за мету допомогти Україні виграти війну.