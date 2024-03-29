Глава МИД Эстонии: Если бы мы не вступили в НАТО, то могли бы оказаться на месте Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на 20-летие вступления своей страны в Североатлантический Альянс отметил важность членства для обеспечения безопасности, процветания и стабильности в долгосрочной перспективе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Тсахкны цитирует портал ERR.

По мнению главы эстонского МИД, нельзя исключать сценария, что без членства в НАТО независимость Эстонии уже была бы под угрозой.

"Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории", – добавил он.

Тсахкна также поблагодарил причастных к вступлению Эстонии в Альянс, поскольку этот путь "не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств".

"Политика открытых дверей НАТО сделала Альянс сильнее, чем когда-либо, накануне его большого юбилея. Поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия, мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно быстрее", – подчеркнул глава эстонского МИД.

В свою очередь глава эстонского правительства Кая Каллас в 20-ю годовщину вступления Эстонии в НАТО призвала поддержать присоединение Украины к Альянсу.

Литовский президент Гитанас Науседа по этому же случаю призвал поставить цель помочь Украине выиграть войну.