Прем'єрка Естонії у 20-річницю вступу країни у НАТО закликала підтримати членство України

Глава естонського уряду Кая Каллас 29 березня, у 20 річницю вступу Естонії у НАТО, закликала підтримати приєднання України до Альянсу.

Про це Каллас сказала у своєму зверненні, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зауважила, що через 20 років після вступу Естонії НАТО – міцний та єдиний союз, але світ навколо змінився.

"Ці зміни спричинені тим, що наш східний сусід Росія третій рік поспіль веде кровопролитну війну в Україні", – сказала прем’єрка.

Перемога України та поразка Росії у цій війні мають екзистенційне значення для безпеки Естонії, Європи та НАТО, наголосила глава уряду Естонії.

"Єдиний спосіб забезпечити тривалий мир у Європі – підтримувати Україну до її перемоги та підтримувати шлях України до НАТО, а також до ЄС", – сказала Каллас.

Вона підкреслила, що НАТО має робити ще більше, ніж раніше, щоб захистити себе.

"У цьому зміненому світі нам потрібно бути рішучими, зосереджуватися на рішеннях, приймати важкі рішення, коли це необхідно, і залишатися єдиними. Це сама суть НАТО", – зауважила Каллас.

Цього літа лідери держав-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на 75-й ювілейний саміт Альянсу.

"Ми очікуємо від цієї зустрічі сміливих і рішучих рішень, які зміцнять відчуття безпеки наших людей і безпеки євроатлантичного регіону в довгостроковій перспективі", – зазначила Каллас.

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем стверджує, що його країні необхідно подвоїти витрати на оборону протягом наступних двох років, щоб накопичити достатньо боєприпасів і завдати рішучої поразки російським силам, які можуть вторгнутись у країну.

В лютому естонська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.