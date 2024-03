Президент Литви у річницю вступу в НАТО: Метою має бути допомогти Україні виграти

Литовський президент Гітанас Науседа, відзначаючи 20-ту річницю вступу країни у НАТО, закликав поставити за мету допомогти Україні виграти війну.

Про це, як пише "Європейська правда", Науседа зазначив у своєму Twitter (Х).

Науседа вважає, що рішення вступити у НАТО стало найкращим у новітній історії країни.

"20 років тому Литва вирішила стати частиною західної колективної безпеки. Сьогодні ми єдині та сильніші, ніж будь-коли. Сьогодні нашою метою має бути допомогти Україні перемогти", – написав литовський президент.

What was the best decision Lithuania made in recent history? It was to join #NATO.



20 years ago, Lithuania chose to be part of Western collective security.



Today we are united & stronger than ever. Today our goal must be to help #Ukraine win. pic.twitter.com/gJhLV4gcem