Байден на річницю арешту американського журналіста пригрозив РФ наслідками

Президент США Джо Байден з нагоди річниці арешту в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича пригрозив наслідками для РФ через використання американців як розмінної монети.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ми продовжимо засуджувати та збільшувати ціну для Росії за її жахливі спроби використовувати американців як розмінну монету", – зазначив Байден.

За його словами, він сказав батькам журналіста, що "не втрачатиме надії", а також пообіцяв продовжувати працювати кожен день, щоб забезпечити його звільнення.

Водночас лідери Конгресу США від обох партій, зокрема лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон, також виступили в п'ятницю зі спільною заявою, в якій назвали арешт журналіста безпідставним та несправедливим.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що арешт Гершковича зробив і без того обмежений медіа-ландшафт Росії "більш репресивним".

У своїх заявах у п'ятницю Байден та Блінкен також засудили затримання колишнього морського піхотинця Пола Вілана, арештованого в Москві у 2018 році та засудженого до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві в 2020 році. Він та уряд США заперечують ці звинувачення.

Раніше Байден ще на рік подовжив державний надзвичайний стан у зв'язку із захопленням заручників та незаконним утриманням громадян країни за кордоном.

Про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо 30 березня 2023 року вранці. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Суд Москви заарештував Гершковича до 29 травня.

Видання The Wall Street Journal відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.