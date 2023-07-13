США подовжили санкції проти РФ та Ірану за утримання американців у заручниках

Президент Сполучених Штатів Джо Байден ще на рік подовжив державний надзвичайний стан у зв'язку із захопленням заручників та незаконним утриманням громадян країни за кордоном.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив Білий дім.

Президент США продовжив надзвичайний стан, який оголосив виконавчим указом 14078, що дає можливість американському очільнику застосовувати санкції до Ірану та РФ, де незаконно тримають у заручниках громадян Сполучених Штатів.

За словами Байдена, "захоплення заручників та незаконне утримання під вартою громадян США є огидними діями, які підривають верховенство права".

"Терористичні організації, злочинні угруповання та інші зловмисники, які беруть заручників заради фінансової, політичної чи іншої вигоди, а також іноземні держави, які вдаються до практики неправомірного утримання під вартою, в тому числі з метою політичного тиску або для отримання поступок від США, загрожують цілісності міжнародної політичної системи та безпеці американських громадян та інших осіб за кордоном", – наголосив він.

Раніше США запровадили нові санкції проти груп у Росії та Ірані, звинувачених у захопленні американців у заручники, щоб запобігти подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою.

Цей крок відбувся на тлі кількох гучних випадків неправомірного затримання американців. Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal, і Пол Вілан, колишній морський піхотинець, утримуються в Росії за звинуваченнями у шпигунстві, які вони категорично заперечують.

Американські громадяни Сіамак Намазі, Емад Шаргі та Морад Тахбаз утримуються у сумнозвісній іранській в'язниці Евін, де, за повідомленнями, застосовуються тортури.

Перед цим повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти однієї фізичної та шести юридичних осіб, яких назвали учасниками мережі зі сприяння іранській програмі з виробництва безпілотників та інших військових програм.