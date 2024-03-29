Байден на годовщину ареста американского журналиста пригрозил РФ последствиями

Президент США Джо Байден по случаю годовщины ареста в России репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича пригрозил последствиями для РФ из-за использования американцев в качестве разменной монеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Мы продолжим осуждать и увеличивать цену для России за ее ужасные попытки использовать американцев как разменную монету", – отметил Байден.

По его словам, он сказал родителям журналиста, что "не будет терять надежды", а также пообещал продолжать работать каждый день, чтобы обеспечить его освобождение.

В то же время лидеры Конгресса США от обеих партий, в частности лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон, также выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором назвали арест журналиста безосновательным и несправедливым.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что арест Гершковича сделал и без того ограниченный медиа-ландшафт России "более репрессивным".

В своих заявлениях в пятницу Байден и Блинкен также осудили задержание бывшего морского пехотинца Пола Уилана, арестованного в Москве в 2018 году и приговоренного к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в 2020 году. Он и правительство США отрицают эти обвинения.

Ранее Байден еще на год продлил государственное чрезвычайное положение в связи с захватом заложников и незаконным удержанием граждан страны за рубежом.

О задержании журналиста The Wall Street Journal стало известно 30 марта 2023 года утром. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Издание The Wall Street Journal отвергло обвинения РФ в шпионаже и требует отпустить журналиста.