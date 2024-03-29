Топпосадовець НАТО: Немає ознак планів РФ нападати на одну з країн Альянсу

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прокоментував побоювання, що Росія планує вторгнення в одну з країн Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.

"Немає жодних ознак того, що РФ планує завдати удару по одній із країн НАТО. Не думаю, що існує пряма загроза", – зазначив Бауер.

Водночас, за його словами, проблема полягає в тому, що амбіції Росії простягаються далі за Україну, про що знають в Альясі, тому НАТО загалом "має стати більш готовим".

На запитання, чи вважає НАТО загрозою, якщо РФ не атакуватиме безпосередньо одну з країн Балтії, а використовуватиме так званих "сепаратистів", адмірал заявив, що згідно з 3-ю статтею договору Альянсу, кожна країна має бути спроможна захистити себе.

"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни – подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати", – пояснив Бауер.

Він додав, що якщо Рига захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями НАТО, як це передбачено статтею 4, це можливо.

"Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми, як Альянс, далі будемо діяти. Хочу зазначити, що і кібердіяльність з боку іншої держави є достатнім приводом для приведення в дію статті 5. Задіяти 5-ту статтю можна не тільки в разі прямого нападу", – резюмував адмірал.

Раніше Бауер висловив думку, що країни Альянсу підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Водночас постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що за оцінками Сполучених Штатів та Альянсу, напад Росії на країни Балтії не є неминучим.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами".

Перед цим розвідка Литви озвучила оцінки, згідно з якими Росія може воювати в Україні ще щонайменше два роки.