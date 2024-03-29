Топ-чиновник НАТО: Нет признаков планов РФ нападать на одну из стран Альянса

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал опасения, что Россия планирует вторжение в одну из стран Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

"Нет никаких признаков того, что РФ планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза", – отметил Бауэр.

Вместе с тем, по его словам, проблема заключается в том, что амбиции России простираются дальше Украины, о чем знают в Альясе, поэтому НАТО в целом "должно стать более готовым".

На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если РФ не будет атаковать напрямую одну из стран Балтии, а будет использовать так называемых "сепаратистов", адмирал заявил, что согласно 3-й статье договора Альянса каждая страна должна быть способна защитить себя.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны – позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать", – пояснил Бауэр.

Он добавил, что если Рига захочет начать консультации с другими странами-участницами НАТО, как это предусмотрено статьей 4, это возможно.

"Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы, как Альянс, дальше будем действовать. Хочу отметить, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения", – резюмировал адмирал.

Ранее Бауэр выразил мнение, что страны Альянса подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

В то же время постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что по оценкам Соединенных Штатов и Альянса, нападение России на страны Балтии не является неизбежным.

Напомним, разведка США считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".

Перед этим разведка Литвы озвучила оценки, согласно которым Россия может воевать в Украине еще минимум два года.