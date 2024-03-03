Президентские выборы в Словакии: опрос дает победу оппозиционеру в первом туре

Опросы прогнозируют высокие результаты в первом туре предстоящих президентских выборах в Словакии оппозиционному кандидату Ивану Корчоку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Согласно опросу от агентства MEDIAN SK, Корчок победил бы в первом туре президентских выборов, получив 36% голосов. Лидер коалиционной партии "Голос", спикер парламента Петер Пеллегрини занял бы второе место с 32,7%.

Впрочем, как свидетельствует исследование, Пеллегрини выиграл бы во втором туре, набрав 51,7% голосов. В то же время Корчок занял бы второе место с 48,3% голосов.

По данным опроса, Штефан Гарабин (11,2%) занял бы третье место в первом туре выборов. Далее шли бы Игорь Матович (4,9%) и Ян Кубиш (3,2%).

Опрос проводился по репрезентативной выборке из 1 214 респондентов с 23 по 27 февраля 2024 года.

Первый тур президентских выборов состоится в субботу, 23 марта. Возможный второй тур состоится 6 апреля. Срок полномочий президента Зузаны Чапутовой истекает 15 июня 2024 года. Она больше не будет баллотироваться.

Ранее Пеллегрини, как и ожидалось, официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Словацкой Республики.

Перед этим опросы прогнозировали самые высокие результаты на предстоящих президентских выборах в Словакии лидеру коалиционной партии "Голос", спикеру парламента Петеру Пеллегрини.

18 января в более чем двадцати городах страны в пятый раз прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в Братиславе собрались около 26 тысяч человек.

"ЕвроПравда" ранее объясняла, что победа Пеллегрини на выборах выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит для него поглощение партии "Голос". Читайте подробнее в статье: Кто станет следующим президентом Словакии.