Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", – зазначив Фіцо.

За його словами, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС. Він додав, що попередній уряд "подарував" Україні працюючу російську систему ППО С-300.

"Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці", – поскаржився прем'єр.

Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся і провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій Анталії. Їхню зустріч похвалив Фіцо.

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів".

На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.