Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

"Я получил сообщение от итальянского правительства о том, что итальянская система ПВО, которую нам предоставили в аренду на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", – отметил Фицо.

По его словам, без защиты остаются стратегические объекты, в частности АЭС. Он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине работающую российскую систему ПВО С-300.

"Потом у нас некоторое время были американские системы Patriot, потом и они ушли, а теперь тоже идут итальянцы", – посетовал премьер.

Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Их встречу похвалил Фицо.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов".

В начале этой недели он созвал совет безопасности, обеспокоившись встречей союзников в Париже по поддержке Украины.