Президентка Словаччини відреагувала на рукостискання глави МЗС з Лавровим

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відреагувала на зустріч глави МЗС країни з російським колегою Сергєєм Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій Анталії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Чапутова написала у Twitter (X).

"Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, в яку Росія незаконно і невиправдано вторглася", – зазначила вона.

Словацька президентка додала, що найшвидший шлях до миру лежить через наказ російського президента Владіміра Путіна вивести свої війська з України, "не даючи йому надії на перемогу і визнання".

Напередодні МЗС РФ опублікувало фото, на якому Бланар тисне руку Лаврову.

За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ця зустріч є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу".Повідомляється, що міністри закордонних справ нібито говорили про можливості, які може принести мирний саміт у Швейцарії.

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.