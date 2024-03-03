Президент Словакии отреагировала на рукопожатие главы МИД с Лавровым

Президент Словакии Зузана Чапутова отреагировала на встречу главы МИД страны с российским коллегой Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Чапутова написала в Twitter (X).

"Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, в которую Россия незаконно и неоправданно вторглась", – отметила она.

Словацкий президент добавила, что самый быстрый путь к миру лежит через приказ российского президента Владимира Путина вывести свои войска из Украины, "не давая ему надежды на победу и признание".

Накануне МИД РФ опубликовало фото, на котором Бланар жмет руку Лаврову.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, эта встреча является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики в отношении всех сторон мира". Сообщается, что министры иностранных дел якобы говорили о возможностях, которые может принести мирный саммит в Швейцарии.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабной войны Фицо заявил, что война началась "с разгула украинских неонацистов". В начале этой недели он созвал совет безопасности, обеспокоившись встречей союзников в Париже по поддержке Украины.