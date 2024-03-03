Міністр оборони Литви обговорить з главою Пентагону підтримку України
Неділя, 3 березня 2024, 16:29
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 3-6 березня здійснить офіційний візит до Вашингтона, де зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це повідомила пресслужба литовського Міноборони, пише "Європейська правда".
Анушаускас і Остін обговорять підтримку України і саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку цього року.
Також темою їхніх переговорів стане двостороннє співробітництво у сфері оборони, включаючи присутність американських військ у Литві та придбання зброї у США.
Раніше Анушаускас натякнув, що серед союзників розглядають нові форми підтримки України.
Нагадаємо, в одній з останніх партій військової допомоги Литва передала для України військове зимове спорядження і одяг.
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